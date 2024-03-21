“البيجيدي” يختار وكيل لائحة الانتخابات الجزئية بالدائرة الجنوبية بفاس

2024-03-21 / 22:11
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هبة بريس _ الرباط

حسمت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية موقفها من المشاركة في الانتخابات النيابية الجزئية بفاس الجنوبية المرتقبة يوم الثلاثاء 23 أبريل القادم، مقررة الترشح لها.

وأعلن بلاغ صادر عن الأمانة العامة لـ”البيجيدي”، اليوم الخميس، أعقب اجتماعا ترأسه عبد الإله ابن كيران بحضور الكاتب الجهوي والكتابة الإقليمية والكتاب المحليين بفاس، المشاركة في الانتخابات النيابية الجزئية بدائرة فاس الجنوبية، وتزكية الأخ محمد خي كمرشح حزب العدالة والتنمية في هذه الانتخابات.

ومن المقرر أن تنطلق يوم الخميس 4 أبريل عملية تلقي التصريحات الفردية بالترشيح إلى غاية 9 أبريل، على أن تجرى الحملات الانتخابية بين 10 إلى 22 أبريل المقبل.

وتأتي هذه الانتخابات تبعا لقرار المحكمة الدستورية الشهر الماضي، والقاضي بتجريد الاتحادي عبد القادر بوصيري من صفة عضو بمجلس النواب عن دائرة فاس الجنوبية.

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