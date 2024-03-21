الملك محمد السادس يترحم على روح المغفور له الملك محمد الخامس

2024-03-21 / 21:24
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هبة بريس _ الرباط

قام أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد وصاحب السمو الأمير مولاي اسماعيل، يوم الخميس، بزيارة ضريح محمد الخامس حيث ترحم جلالته على الروح الطاهرة لجلالة المغفور له الملك محمد الخامس، وذلك بمناسبة حلول العاشر من رمضان الأبرك، ذكرى وفاة أب الأمة طيب الله ثراه.

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‫9 تعليقات

  7. اللهم احفظ جلالته واشدد بولاي عهده الأمير مولاي الحسن وسائر الأسرة العلوية الشريفة..

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