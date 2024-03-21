فاس.. مختل عقليا يعتدي على جارته ويعرض رجل أمن لجرح بسكين

2024-03-21 / 20:55
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هبة بريس _ فاس

باشرت مصالح ولاية أمن فاس، منتصف نهار اليوم الخميس (21 مارس)، إجراءات إيداع شخص مختل عقليا بمستشفى الأمراض العقلية والنفسية، وذلك بعدما هدّد سلامة المواطنين وعرّض شرطيا لجرح بواسطة سكين بالشارع العام

وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد تمكنت دورية أمنية مكلفة بالحراسة الثابتة وسط مدينة فاس، من توقيف شخص مختل عقليا، يبلغ من العمر 25 سنة، والذي كان يحمل سكينا مخصص للمطبخ وعرّض أحد الشرطيين لجرح طفيف على مستوى العنق، بعدما كان قد عرّض، صباح اليوم، جارته، البالغة من العمر 62 سنة، لجرح على مستوى الساعد.

وجرى فتح بحث في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما تم إيداع المتورط في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية بمستشفى الأمراض العقلية والنفسية بسبب وضعه الصحي.

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