رمضان في المغرب.. الأسواق مزودة بشكل جيد و الأسعار مستقرة

هبة بريس _ و م ع

أكدت اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات المراقبة، المجتمعة أمس الأربعاء، أن الأسواق الوطنية ما زالت مزودة بشكل جيد وبتنوع في المواد المعروضة، وأن الأسعار مستقرة خلال التسعة أيام الأولى من شهر رمضان 1445.

وذكرت مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، في بلاغ حول الاجتماع الثاني لهذه اللجنة برسم الشهر الفضيل، أنه “بعد الاطلاع على تقارير مصالح القطاعات المعنية، أكدت اللجنة أن الأسواق ما زالت مزودة من المواد الأكثر استهلاكا بشكل جيد وبتنوع في المواد المعروضة، ولم يسجل أي خصاص في المواد الأساسية”.

وأضاف المصدر ذاته، أنه في ما يخص الأسعار المتداولة خلال هذه الفترة، فإنها تبقى مستقرة على العموم، مع تسجيل منحنى تراجعي لأسعار مجموعة من المواد، خاصة تلك التي تعرف ارتفاعا في الطلب خلال هذا الشهر الفضيل كالخضر والفواكه واللحوم والأسماك.

وأوضح أنه مقارنة مع بداية شهر رمضان، تم تسجيل انخفاضات في أسعار مجموعة من الخضر تراوحت نسبها بين 2,5 بالمائة و8 بالمائة، فيما يتداول متوسط سعر الخضر الأساسية بين 4 و7 دراهم للكلغ، مشيرا إلى أن بعض أنواع الفواكه عرفت انخفاضات في الأسعار بنسب متفاوتة، تراوحت بين 2 و3 بالمائة.

وأشار البلاغ إلى أن أسعار اللحوم الحمراء تعرف كذلك انخفاضا طفيفا خاصة أسعار لحم البقر، مذكرا في هذا الشأن بأن الحكومة تواصل تعليق الرسوم الجمركية على واردات الأبقار والأغنام من أجل تعزيز العرض الوطني من هذه المادة.

وفي السياق نفسه، تعرف أسعار اللحوم البيضاء، التي سجلت بعض الارتفاعات مع بداية شهر رمضان، انخفاضات ملحوظة فاقت 5 بالمائة، بحيث بلغ متوسط ثمن بيع الدجاج الحي 20,50 درهما للكيلوغرام، مقابل 22 درهما للكيلوغرام بداية شهر رمضان.

وتابع البلاغ أنه بالنسبة للأسماك التي تعرف استهلاكا مهما خلال أيام رمضان، وبغية تزويد السوق الوطنية بشكل جيد وبأثمنة مناسبة، تم وضع رهن إشارة المواطنين، أسماك مجمدة ذات جودة عالية وبأثمان تفضيلية، يتم تسويقها في عدد من نقاط البيع على مستوى 23 مدينة موزعة على الصعيد الوطني.

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