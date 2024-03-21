حاملا رسالة للملك..بوريطة يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الكيني

هبة بريس _ الرباط

استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الخميس بالرباط، الكاتب الأول المكلف بالشؤون الخارجية في كينيا، المبعوث الخاص للرئيس الكيني، أبراهام كورير سينغوي، حاملا رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وقال السيد سينغوي، في تصريح للصحافة عقب هذه المباحثات، إنه سلم السيد بوريطة رسالة من رئيس جمهورية كينيا، السيد وليام روتو، إلى جلالة الملك، مشيدا بالعلاقات الثنائية التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية كينيا.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp