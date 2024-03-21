تطوان..القوات العمومية تطوق محيط كلية العلوم تنفيذا لقرار منع نشاط طلابي

هبة بريس - مكتب طنجة

استنفار أمني كبير شهده محيط كلية العلوم بتطوان ، صباح اليوم الخميس، لتنفيذ قرار جامعة عبد المالك السعدي بمنع نشاط طلابي كان يعتزم فصيل طلبة العدل والإحسان تنظيمه أيام 20 و21 و22 و23 مارس الجاري.

وكانت رئاسة جامعة عبد الملك السعدي بتطوان قد أعلنت في وقت سابق عن توقيف الدراسة بسبب نشاط طلابي كان مزمعا عقده أيام 21 و22و23 مارس الجاري تحت شعار “طوفان الأقصى..شرف الأمة وعزتها، عنوان نصرها وتحررها”.

وكشفت رئاسة الجامعة في بلاغ لها إنها توصلت ومجموعة من المؤسسات الجامعية بتطوان ومرتيل أمس الاثنين بإشعار من فصيل طلابي( العدل والاحسان) يخبر عن عزمه تنظيم نشاط طلابي برحاب الجامعة، “وبعد الاطلاع على ملصق هذا النشاط اتضح بأن الأمر يتعلق بملتقى وطني، ويتجاوز نشاطا طلابيا موجها إلى طلبة جامعة عبد المالك السعدي، كما اتضح بأن الجهة المنظمة لهذا النشاط غير مرخص لها”.

وأضافت رئاسة الجامعة أنه واستحضارا لمصلحة الطلبة في ضمان ظروف سليمة للتحصيل العلمي والأكاديمي، وتفاديا لما يمكن أن يخلقه هذا الملتقى من توترات داخل الساحة الطلابية، وبعد تدارس هذا المستجد مع رؤساء المؤسسات الجامعية المعنية، فقد تقرر منه.

وأعلنت الرئاسة عدم الترخيص بتنظيم هذا الملتقي، ومنع تنظيمه بجميع مؤسسات جامعة عبد المالك السعدي، مع توقيف الدراسة وإغلاق جميع مرافق المؤسسات المعنية أيام 20 و 21 و 22 و 23 مارس، وهي الأيام التي كان مقررا عقد الملتقى فيها.

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