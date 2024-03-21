الجزائر تعلن عن انتخابات رئاسية سابقة لأوانها في 7 شتنبر المقبل

2024-03-21 / 18:41
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هبة بريس - الرباط

أعلنت الجزائر عن انتخابات سابقة لأوانها في السابع من شتنبر من العام الجاري وفق بيان للرئاسة الجزائرية .

وقال بيان العسكر أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الخميس، إجراء انتخابات رئاسية مسبقة. حُدّد تاريخُها بيوم 7 سبتمبر 2024 وذلك عقب اجتماع أشرف عليه تبون خصّص لدراسة التحضيرات للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وينصّ قانون الانتخابات في الجزائر، على إجراء الانتخابات الرئاسية في ظرف 30 يوما قبل انقضاء عهدة الرئيس الحالي

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‫5 تعليقات

  3. وعليه فإن صناديق الانتخابات الرئاسية ستشمع ويوقع الحاضرون محاضر إجراء الاقتراع في ظروف شفافة وفوز ااسيد تبون بولاية ثانية بنسبة كبيرة ثلاثة ايام قبل إجراء العملية على قناة الشروق.

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  4. اظن ان شنقريحة سيفوز بالرئاسة المقبلة نظرا لحنكته وتجربته الطويلة غب دواليب الحكم

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