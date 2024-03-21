الجزائر تعلن عن انتخابات رئاسية سابقة لأوانها في 7 شتنبر المقبل

هبة بريس - الرباط

أعلنت الجزائر عن انتخابات سابقة لأوانها في السابع من شتنبر من العام الجاري وفق بيان للرئاسة الجزائرية .

وقال بيان العسكر أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الخميس، إجراء انتخابات رئاسية مسبقة. حُدّد تاريخُها بيوم 7 سبتمبر 2024 وذلك عقب اجتماع أشرف عليه تبون خصّص لدراسة التحضيرات للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وينصّ قانون الانتخابات في الجزائر، على إجراء الانتخابات الرئاسية في ظرف 30 يوما قبل انقضاء عهدة الرئيس الحالي

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