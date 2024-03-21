ضبط 4609 مخالفة تتعلق بالأسعار وجودة المواد الغذائية

2024-03-21 / 17:57
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هبة بريس _ الرباط

أفادت مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأنه تم ضبط 4609 مخالفة ما بين فاتح يناير و 20 مارس الجاري، على إثر عمليات مراقبة الأسعار وجودة المنتجات الغذائية التي تقوم بها اللجان المركزية والمحلية.

وأوضحت المديرية، في بلاغ حول انعقاد الاجتماع الثاني للجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات المراقبة، أمس الأربعاء برسم شهر رمضان، أنه من بين هذه المخالفات، 794 شكلت موضوع إنذارات للمخالفين، و 3815 تم إنجاز محاضر بشأنها وإرسالها إلى المحاكم المختصة.

وأسفرت هذه العمليات ، التي تقوم بها اللجان المركزية والمحلية التي تترأسها وزارة الداخلية على مستوى العمالات والأقاليم، عن مراقبة 67.734 محلا للإنتاج والتخزين والبيع بالجملة وبالتقسيط، مما مكن من حجز وإتلاف 258,56 طن من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك أو غير المطابقة للمعايير التنظيمية المعمول بها.

وأوردت المديرية أن اللجنة تواصل عملها بشكل منتظم طيلة شهر رمضان لمتابعة تطور حالة الأسواق ووضعية التموين ومستوى الأسعار وحصيلة تدخلات لجن المراقبة لمواجهة كافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار.

واجتمعت هذه اللجنة تحت رئاسة وزارة الاقتصاد والمالية وبتنسيق مع ممثلين عن القطاعات الوزارية المكلفة بالداخلية والفلاحة والصيد البحري والصناعة والتجارة والانتقال الطاقي والمؤسسات العمومية المعنية.

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تعليق واحد

  1. أكثر من أربعة آلاف مخالفة.
    هذو غير في مدينة صغيرة هناك الملايين من المخالفات ابتداء من الأسواق الاسبوعية الخضر مرمية في الأرض.
    والله لعا مغرب 2024 باقي في هد النوع ديال التجارة المتخلفة.
    هناك مواد سامة كثيرة هناك تعفنات في اللحوم والزجاج المدبوح وووو نطلب من وزارة التجارة والداخلية والسلطات البلدية لتطوير هد التجارة وحماية المستهلك.

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