الحكومة تمرر “نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض”
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يهم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ونظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب.
ويتعلق مشروع المرسوم رقم 2.24.264 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.18.622 الصادر في 10 جمادى الأولى 1440 (17 يناير 2019) بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن هذا المشروع يهدف إلى تغيير وتتميم المادتين 4 و5 من المرسوم رقم 2.18.622 السالف الذكر، وذلك من خلال نسخ وتعويض المادة 4 من أجل إضفاء الطابع الديناميكي على عملية تسليم شهادة انتظام أداء واجبات الاشتراك المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وعدم حصر مدة صلاحيتها في سنة.
كما يهم مشروع المرسوم، يضيف الوزير، نسخ وتعويض المادة 5 بهدف اعتماد المرونة في طريقة تحقق الهيئات والسلطات الحكومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية من انتظام المؤمن في أداء الاشتراكات، وذلك عن طريق الموقع الالكتروني المعد لهذه الغاية، مع الاحتفاظ بإمكانية إدلاء المؤمن للشهادة عند الاقتضاء.
كما يتضمن مشروع المرسوم إحلال عبارة “السلطة الحكومية المكلفة بالحماية الاجتماعية” محل عبارة “السلطة الحكومية المكلفة بالشغل” في المواد 2 و3 و4 و9 من المرسوم السالف الذكر.
6 تعليقات
سي مصطفى بايتاس تبارك الله عليه
هذا المشروع يهدف إلى تغيير وتتميم المادتين 4 و5 من المرسوم رقم 2.18.622
Mezyane Mezyane saraha
Mezyane Mezyane saraha
هذه المقالة لأهل الاختصاص وليست لعامة الناس ولا نعرف شيء عن هذا التغيير
الحكومة تستغل المغاربة من أجل ملأ الصندوق بعد السطو عليه بعدة طرف لجأت اليوم إلى سرقة جيوب المغاربة لملئه فبعد غرامات عدم ارتداء الكمامة التى تجاوزت أقصى حد اصحابها مهددون بالاداء اوالسجن
فاليوم سيضاف إليهم اصحاب عدم أداء واجبات الاشتراك فنسبة كبيرة مهددة بالسجن لانها لن تستطيع الأداء زد على دلك فإن بعضهم لفقت له بعض المهن لا يعمل بها فمثلا مهنة فلاح وسائق في نفس الوقت سيؤدي مثلا بالنسبة لفلاح 128 درهم وسائق 198 درهم وللتشطيب علي واحدة من هده المهن وجب عليه الإدلاء بوثائق تتطلب المرور على عدة إدارات للحصول عليها كفى من اصدار القرارات المجحفة في حق المواطن المغربي..