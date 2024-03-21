“أفول الانفصال”: علاقة مرتزقة البوليساريو بموريتانيا وليبيا ( 5 )

2024-03-21 / 14:25
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اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس

ماذا نعرف عن “مرتزقة” البوليساريو ! عن نشأتها ! عن تركيبتها الداخلية ! علاقاتها بالجزائر والارهاب وايران ! انتهاكاتها في مجال حقوق الانسان! …وغيرها من خلال هذه السلسلة سنضع قراءنا الأوفياء أمام حقيقة هذا الكيان الوهمي، بداية بكرونولوجيا “صنع ” الجبهة الانفصالية ومرورا بانهيار الطرح الانفصالي وتقلص قاعدة الدول المعترفة والداعمة وصولا الى المبادرة “الملكية الأطلسية ” التي أنهت أحلام الانفصاليين وداعمتهم الجزائر (…)

– الحلقة السابقة تناولت العلاقة بين مرتزقة البوليساريو والجزائر –

علاقة “البوليساريو” بموريتانيا

عندما انسد الأفق لنواة “البوليساريو ” بالمغرب توجه الولي مصطفى السيد بايعاز من الجزائر إلى موريتانيا و اتصل بكل من حركة الكادحين وحركة الناصريين اللتين كانها تتبنيان نفس الخط الثوري الرامي إلى تغيير الأنظمة بالمنطقة و قد وجد الولي مصطفى السيد تجاوبا كبيرا لدى الحركتين و انخرط معه في مشروعه عدد من الموريتانيين و على رأسهم أحمد بابا مسكا الذي أصبح، بعد تأسيس جبهة “البوليساريو” أحد أبرز منظريه ،كما التحقت عائلات موريتانية بمخيمات تندوف الجزائرية لتعزيز الكثافة السكانية هناك ، الا أن تشبع الموريتانيين بعد ذلك بالفكر القومي العربي جعل جبهة البوليساريو الانفصالية بالنسبة لهم آنذاك عنوان للرجعية .

فبإستثناء حكومة محمد خونا ولد هيدالة و هو من قبيلة العروسيين والذي إعترف بمرتزقة البوليساريو، فإن الحكومات الموريتانية ظلت تتشبث بحياد إتجاه موضوع الصحراء، و هو حياد تمليه الضرورة الامنية في المنطقة كما أن التقارب الدبلوماسي بين الرباط ونواكشوط والتعاون الثنائي على عدة مستويات، يؤشر على سحب اعترافها الكامل بجبهة البوليساريو خاصة وأن موريتانيا كانت الأكثر تضررا من انتهاكات “مليشيا جبهة البوليساريو” وإغلاقها معبر الكركرات الحدودي ومنع وصول الإمدادات الغذائية إلى أسواقها المحلية قبل أن تتدخل القوات المسلحة الملكية التي عملت على تحييد المرتزقة من المعبر .

علاقة البوليساريو بليبيا

وجد طرح الولي مصطفى السيد وداعمته الجزائر في البداية صدى لدى طرابلس وقد احتضن العقيد معمر القدافي الولي مصطفى السيد و مجموعته، ومدهم بالمال والسلاح ،كما أن القذافي وضع يده في يد الرئيس الجزائري آنذاك الهواري بومدين لاحتضان الانفصاليين و دعمهم بالسلاح والمال.

وفي خطابه بمناسبة ثورة الفاتح في شتنبر 1987، صرح العقيد الراحل معمر القذافي قائلا: “أستطيع أن أتكلم عن قضية الصحراء أكثر من أي طرف آخر، لأن البوليساريو، نحن الذين أسسناها عام 1972، ونحن الذين دربناها وسلحناها لتطرد الاستعمار الإسباني من الساقية الحمراء ووادي الذهب، ولم نسلحها لإقامة دولة”

وهو نفس الخطاب المعلن من قبل الراحل معمر القدافي غداة القمة العربية بالرباط سنة 1974، حيث دعم الرئيس الليبي موقف المغرب لإنهاء الاستعمار الإسباني للصحراء. وخلال زيارته للمغرب في 16 يونيو 1975، عبّر العقيد معمر القذافي عن مساندته اللامشروطة للمغرب، حيث صرح بأن “القوات الليبية المسلحة رهن إشارة المغرب لتحرير صحرائه”.

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‫4 تعليقات

  1. عندما انسد الأفق لنواة “البوليساريو ” بالمغرب توجه الولي مصطفى السيد بايعاز من الجزائر إلى موريتانيا 

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  3. القذافي وضع يده في يد الرئيس الجزائري آنذاك الهواري بومدين لاحتضان الانفصاليين و دعمهم بالسلاح والمال

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