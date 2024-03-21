“سي الكالة” يتربع على عرش “الطوندونس”

تربعت الحلقة الثالثة من سلسلة “سي الكالة” للكوميدي محمد باسو، على عرش “الطوندونس” بموقع “يوتيب”.

وحصدت الحلقة الثالثة من السلسلة التي لقيت إشادة واسعة، أزيد من مليون و800 الف مشاهدة بعد ساعات قليلة من طرحها.

هذا ويناقش باسو مواضيع وظواهر اجتماعية هامة، في قالب كوميدي، عبر سلسلته الجديدة “سي الكالة”.

وناقش باسو، في الحلقة الأولى من سلسلة “سي الكالة” التي تعرض على قناته بموقع “يوتيب” ظاهرة “باك صاحبي” و”المحسوبية والزبونية” التي تسيطر على عدد من المجالات.

وشخص باسو شخصية مسؤول “متعدد الخدمات” والذي أطلق عليه لقب “سي الكالة” يقضي أغراض جميع أصدقائه ومعارفه بشكل قانوني وغير قانوني، تحت شعار “باك صاحبي”.