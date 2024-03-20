حفل تكريم القائد الجهوي للدرك الملكي بالبيضاء
هبة بريس _ الرباط
2- رئيس المجلس الإداري خالد العقاد مكلف بالعلاقات العامة مع برلمان.
تم مساء يومه الثلاثاء 18 مارس 2024 بمقر القيادة الجهوية للدرك الملكي بالدار البيضاء. تكريم عبد المجيد الملكوني القائد الجهوي للدرك الملكي بالبيضاء من طرف الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام. بحضور السادة :
1- الأمين العام عبد الجبار فطيش.
2- رئيس المجلس الإداري خالد العقاد مكلف بالعلاقات العامة مع برلمان.
3- الاستاذ علي إيغافي محامي الهيئة المغربية ومسؤول علاقاتها العامة مع البرلمان.
وقدم الاخير “درع الكرامة والتسامح” تقديرا للدور الكبير الذي يقوم به في مجال الدفاع على حقوق الإنسان و الحق العام ومحاربة الفساد.
واشاد الجميع بروح المواطنة والتسامح والعدل والقيم الإنسانية.لهذا المسؤول الذي سجل بصمته المهنية لدى مصالح الدرك
…تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
5 تعليقات
الكولونيل ماجور عبد المجيد الملكوني يستحق هدا التكريم لانه مسؤول نزيه و يتصف بروح الإنسانية/ تحياتي لهدا الضابط الكبير من دركي متقاعد
ولد الناس و رجل بمعنى الكلمة سي الملكوني راجل ذو مبادئ و غيور على كل شبر فالمملكة المغربية
بادرة طيبة ، رجالات الدولة يستحقون
كلمة صدق رجل يستحق كامل التقدير و الاحترام قل مثيله
يستحق كل تقدير تحياتي كلونير عبد المجيد الملكوني