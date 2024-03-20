الألعاب الإفريقية بأكرا.. الفريق الوطني للتيكواندو يحرز ميداليتين جديدتين

2024-03-20 / 23:13
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هبة بريس _ رياضة

تمكن الفريق الوطني للتيكواندو من إحراز ميداليتين، الأولى فضية والثانية برونزية، ضمن منافسات الدورة الـ13 للألعاب الإفريقية، المقامة بالعاصمة الغانية أكرا إلى غاية 23 مارس الجاري.

وفازت بالميدالية الفضية سكينة صهيب (وزن أقل من 46 كلغ)، بينما حصلت على الميدالية البرونزية مريم خولال (وزن أقل من 62 كلغ).

وبلغ إجمالي الميداليات، التي حصل عليها المغرب في الدورة الحالية للألعاب الإفريقية بأكرا، إلى 23 ميدالية، منها خمس ذهبيات وثماني فضيات وعشر برونزيات.

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