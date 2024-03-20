اكادير : مواد غذائية وسط العفن دون رقابة بالسوق الأسبوعي ب ” أورير “

ع اللطيف بركة : هبة بريس

لم يعد سكان جماعة اورير شمال مدينة اكادير ، يُفرقون بين مطرح النفايات و مقر السوق الأسبوعي الذي يصادف كل يوم أربعاء ، بعدما اصبح مرتع للأزبال بدافع الإهمال و التهميش رغم أن مسؤولية نظافته تحت مسؤولية الجماعة الترابية لاورير .

و يتساءل سكان الجماعة ، عن الإجراءات الإستعجالية المزمع اتخادها بصفة خاصة في هذا الشهر المبارك لتلافي عرض الموارد الإستهلاكية التي تتأثر بالمكروبات كاللحوم الحمراء و البيضاء و المواد الغذائية الجاهزة كالحلويات و الفطائر إلى غير ذلك مما يعرض وسط أكوام الأزبال و القادورات ، كما يظهر من خلال ” الصورة ” لبراميل بلاستيكية ” متعفنة” تبقى طيلة الأسبوع تحث الشمس والغبار ، وليلة السوق يتم ملأها بالزيتون وبيعه للمواطنين في وضع سيهدد لا محالة صحتهم.

و رغم أن هذا السوق الأسبوعي يعد أكبر سوق بشمال مدينة اكادير ، على المستوى الإقتصادي و التجاري الذي يشهده كل يوم أربعاء ، كما انه يعد المورد الرئيسي لصندوق الجماعة الترابية يواجه أقصى درجات الإهمال و التهميش منذ سنوات خلت لأسباب مرتبطة بسوء تدبير هذا المرفق العمومي مع العلم أن نظافته و تنظيمه لا يتطلبان اعتمادات مالية .

و ما ينطبق على هذا السوق ينطبق على أسواق اخرى بعمالة اكادير اداوتنان يتطلب معه تعبئة شاملة لهذه الأسواق الأسبوعية و تحريك لجان المراقبة الصحية لتتبع جودة المعروضات و البيئة التي تروج فيها حفاظا على سلامة صحة المستهلك .

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