مكتب عالمي يفوز بالصفقة المعمارية لملعب البيضاء الكبير

هبة بريس _ الرباط

فاز تجمع ضم مكتب الهندسة البريطاني “بوبيلوس” Populous وشركة الهندسة والبناء “إم أو إنجينيرز” ME Engineers بصفقة تصميم ملعب الدار البيضاء الكبير

الملعب يرتقب تشييده على مساحة تناهز 100 هكتار.تبلغ ميزانية تصميم الملعب 5 مليارات درهم، بطاقة استيعابية تصل إلى 115 ألف مقعد، وسيشيد وفق أحدث المعايير التي حددها الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ومن المقرر أن يكون الملعب جزءًا من مشاريع البنية التحتية الضخمة التي يخطط لها المغرب استعدادًا لاستضافة كأس العالم 2030، مما يعكس التزام المملكة بتحقيق النجاح في هذا الحدث الرياضي العالمي الكبير.

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