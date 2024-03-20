ايمانويل ماكرون

صور ماكرون بقفازات ملاكمة تثير السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي

2024-03-20 / 18:28
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هبة بريس

أثارت مجموعة صور نشرتها المصورة الخاصة بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تظهر الأخير وهو يرتدي قفازات ملاكمة ويحاول استعراض عضلاته، جدلا على وسائل التواصل الاجتماعي

وفي سلسلة صور نشرتها مؤخرا سوازيغ دو لا مواسونيير Soazig de La Moissonnière، المصورة الخاصة لماكرون، يظهر الرئيس الفرنسي مثل الملاكم الأسطوري روكي بالبوا، الذي أدى دوره الممثل الأمريكي سيلفستر ستالون، وهو يستعد قبل نزاله ضد الملاكم أبولو كريد

ويظهر ماكرون في إحدى الصور بالأبيض والأسود، وهو يرتدي قفازات الملاكمة، ويضرب كيس اللكم بإصرار.

وهذه ليست المرة الأولى التي يحاول فيها الرئيس الفرنسي تقمص شخصية الملاكم، حيث شارك في أبريل 2022، خلال رحلة إلى سين سان دوني Seine Saint Denis، وكان قد ارتدى قفازات لتبادل بعض اللكمات.

وقد أثارت هذه الصور تساؤلات على شبكات التواصل الاجتماعي، حول المقصود من نشرها.

وكتبت صحيفة “لوسيتوايان” مقالا بعنوان: “في وضع روكي بالبوا، تشعل صور إيمانويل ماكرون شبكات التواصل الاجتماعي”.

وقد شكك عدد من المعلقين في وسائل التواصل الاجتماعي في مدى واقعية هذه الصور، ورأى البعض أن هذه الصور تبدو منفصلة تماما عن الواقع المرتبط عادة بالرئيس.

وعلق أحد المتابعين على الصورة قائلا: “هل يسعى ماكرون من خلال هذه الطرق المبتذلة أن يسوق لفحولته؟”.

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