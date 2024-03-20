الخارجية الأمريكية توافق على بيع صواريخ “جافلين” للمغرب

2024-03-20 / 17:51
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هبة بريس – الرباط

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في بيان الثلاثاء، عن صفقة لبيع صواريخ “جافلين” المضادة الدبابات للمغرب والتي تبلغ تكلفتها 260 مليون دولار .

وكشفت وزارة الدفاع الأمريكية أن المتعاقدين الرئيسيين في صفقة الصواريخ المضادة للدبابات للمغرب، هما شركة لوكهيد مارتن وآر.تي.إكس كورب ، كما أعلن البنتاغون موافقة وزارة الخارجية الأمريكية على بيع دبابات أبرامز ومعدات ذات صلة للبحرين بتكلفة تقدر بـ2.2 مليار دولار.

وأثبت الصاروخ ذاتي التوجيه الذي يطلق من فوق الكتف – الذي يزن 22 كيلوغرامًا فقط – كفاءة في الحرب الروسية في أوكرانيا، إذ اعتمد عليه المقاتلون الأوكرانيون لإصابة المركبات الروسية من مسافة تصل إلى 4000 متر ثم الفرار بسرعة

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