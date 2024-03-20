منتخب الكرة الشاطئية يتأهل إلى نصف نهائي دوري “كوسافا”

تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية لنصف نهاية الدوري الدولي كوسافا، بعد فوزه بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعته يومه الأربعاء 20 مارس 2024 بالمنتخب التنزاني.

وسجل الهدف الأول للمنتخب الوطني في لقاء اليوم اللاعب عدنان أوبحري، بينما وقع اللاعب أمين البيدوري الهدف الثاني.

وكان المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية قد فاز في اللقاء الأول من هذه البطولة على المنتخب الموزمبيقي بنتيجة 5 أهداف لـ2، قبل أن ينهزم امام أنغولا بنتيجة 3 أهداف مقابل 2.

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