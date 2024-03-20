مركب محمد السادس يحتضن إجتماعا لثلاثي ملف “مونديال 2030”

مونديال 2030 .. رغبة اسبانية برتغالية مغربية لإرساء “الجسور بين الحضارات”

2024-03-20 / 16:56
4
هبة بريس _ الرباط

أكد رئيس المجلس الأعلى للرياضة الإسباني، خوسيه مانويل رودريغيز أوريبيس، على “اتحاد” إسبانيا والبرتغال والمغرب لإرساء “الجسور بين الحضارات” من خلال تنظيم كأس العالم 2030.

وأشار أوريبيس في بيان للمجلس نُشر اليوم الأربعاء، إلى أن البلدان الثلاث واتحاداتها الكروية الثلاثة “متحدة” لإنجاز “أفضل مشروع لكأس العالم 2030″، “بطريقة منسقة وتوافقية”.

وفي هذا الصدد، دعا المسؤول الإسباني إلى تنظيم كأس عالم “من أجل كرة القدم، من أجل العالم، من أجل الغد” بفضل شعار الملف الثلاثي “يلا فاموس”، الذي “يمثل هدفا لنمو استباقي لكرة القدم في جميع أنحاء العالم”.

وقال يوريبيس: “في هذا السياق، ركز الترشيح على بناء الجسور بين الحضارات، وخلق بيئة ترحيبية للزوار من جميع الآفاق، ونقل إرث دائم في مجالات الاستدامة والابتكار والاستثمار والتأثير الاجتماعي”.

وتم، أمس الثلاثاء بلشبونة، الكشف عن الشعار الرسمي الخاص بملف الترشح المشترك بين المغرب وإسبانيا والبرتغال لاستضافة بطولة كأس العالم 2030، الذي يحمل عبارة “يالا فاموس 2030″، والهوية البصرية الخاصة بملف الترشح.

وخلال هذا الحدث، الذي حضره كل من فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وفيرناندو غوميز، رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، وفرناندو سانس عن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، جرى أيضا، تقديم الركائز والشعار اللفظي الخاصين بالملف الثلاثي، إلى جانب الموقع الإلكتروني والفيديو الرسمي وصفحات التواصل الاجتماعي.

يذكر أنه تم التوقيع في نهاية أكتوبر الماضي بمركز محمد السادس لكرة القدم بسلا، على خطاب النوايا، الذي يندرج في إطار الترشيح الثلاثي المغرب-إسبانيا-البرتغال لتنظيم نهائيات كأس العالم 2030 لكرة القدم.

وكان مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم قد قرر في 4 أكتوبر الماضي، اعتماد ملف المغرب وإسبانيا والبرتغال، بالإجماع، كترشيح وحيد لتنظيم كأس العالم 2030.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of أدين بالاغتصاب في إيطاليا.. روبينيو سيقضي العقوبة في بلده

أدين بالاغتصاب في إيطاليا.. روبينيو سيقضي العقوبة في بلده

2024-03-20 / 22:36
Photo of مانشستر سيتي وتشيلسي مهددان بالطرد من الدوري الإنجليزي الممتاز

مانشستر سيتي وتشيلسي مهددان بالطرد من الدوري الإنجليزي الممتاز

2024-03-20 / 21:11
Photo of مكتب عالمي يفوز بالصفقة المعمارية لملعب البيضاء الكبير

مكتب عالمي يفوز بالصفقة المعمارية لملعب البيضاء الكبير

2024-03-20 / 20:26
Photo of رسميا.. قرعة أولمبياد باريس تضع المنتخب المغربي إلى جانب الأرجنتين في مجموعة قوية

رسميا.. قرعة أولمبياد باريس تضع المنتخب المغربي إلى جانب…

2024-03-20 / 19:53
Photo of وليد أزارو يتلقى عرضا من الزمالك المصري

وليد أزارو يتلقى عرضا من الزمالك المصري

2024-03-20 / 19:28
Photo of منتخب الكرة الشاطئية يتأهل إلى نصف نهائي دوري “كوسافا”

منتخب الكرة الشاطئية يتأهل إلى نصف نهائي دوري “كوسافا”

2024-03-20 / 16:38
Photo of بلاغ جديد من الجامعة بشأن تذاكر مباراتي المنتخب الوطني ضد أنغولا وموريتانيا

بلاغ جديد من الجامعة بشأن تذاكر مباراتي المنتخب الوطني…

2024-03-20 / 16:16
Photo of انفراد.. حرمان فريق الجيش الملكي من جماهيره لست مباريات بعد احداث مباراة أسفي

انفراد.. حرمان فريق الجيش الملكي من جماهيره لست مباريات…

2024-03-20 / 15:21
Photo of جينك البلجيكي يقرر توقيف إلياس بنان بعدما إختار تمثيل المنتخب المغربي

جينك البلجيكي يقرر توقيف إلياس بنان بعدما إختار تمثيل…

2024-03-20 / 14:09
Photo of زينباور يضع لاعبا من جنوب أفريقيا قيد الإختبار

زينباور يضع لاعبا من جنوب أفريقيا قيد الإختبار

2024-03-20 / 13:46

‫4 تعليقات

  4. المغرب والحمدلله له قدرات فائقة علا استقبال كاس العالم في ضروف ممتازة وتشرف المغرب والمغاربة

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق