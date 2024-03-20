بأداء مميز.. الممثلة سلوى زرهان تتفوق على نفسها في “بنات الحديد”
نجحت الفنانة الشابة سلوى زرهان، في تقديم أداء مميز في مسلسل “بنات الحديد”.
وقدمت الفنانة سلوى زرهان، دور الشابة “حورية” التي ترتبط في علاقة غير شرعية “زواج بالفاتحة” مع الفنان عبد الاله عاجل “التهامي”.
وتحاول “حورية” استغلال جمالها وشبابها للحصول على أموال من “التهامي” للتكلف بحاجيات شقيقها من ذوي الاحتياجات الخاصة والعيش في مستوى كريم.
وتعمدت “حورية” في آخر حلقات مسلسل “بنات الحديد”، الحمل من “التهامي” طمعا في الحصول على نصيب من ثروته، قبل أن يعرضها لاعتداء بالضرب والسب ، مطالبا بتخلصها من الجنين.
وقدمت سلوى زرهان “حورية” دورا مميزا، جسدت من خلاله تضحية شابة في مقتبل عمرها وصبرها على جميع أنواع الاستغلال والتعنيف الذي تتعرض له من “التهامي” لتأمين حاجيات شقيقها اليومية.
وحظي دور سلوى زرهان، بإعجاب المتابعين، الذين أشادوا بتميزها ونجاحها في تجسيد شخصية “الشابة الصبورة والمضحية” وتفوقها مرة أخرى على نفسها في هذا العمل الرمضاني.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
8 تعليقات
Tebarklah 3liha saraha
مسلسل تافه جدا بدون أهداف واقعية
هي من أفضل الفنانين في المغرب
التمثيل أصبح ضعيف جدا في هذه الفترة
التميز في حفض القرءان، فعل الخير، ذكر الله لا في “الفن ” في شهر رمضان
هداك راه لمسخ ماشي مسلسل .مشات يام الحشمة والحياء فلمسلسلات.حسبي الله ونعم الوكيل
لاندحك علا انفسنا ونقول لنا مسلسلات في الموستوا للاسف ليس هناك ادوار تعالج ما نحن نعيشه
اذا لم يهتدي هؤلاء اصحاب العفن ، وحاشا ان يكون فنا اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك
لهذا رمضان وهم يستحلون فيه ما حرمه الله، الا يوجد في المجتمع أطباء مهندسين فلاحين أساتذة نجارين … من اصحاب القصص الناجحة ليقدموا أفلام و مسلسلات بورنوغرافية مكان المسلسلات التاريخية