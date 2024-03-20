بأداء مميز.. الممثلة سلوى زرهان تتفوق على نفسها في “بنات الحديد”

هبة بريس - فن

نجحت الفنانة الشابة سلوى زرهان، في تقديم أداء مميز في مسلسل “بنات الحديد”.

وقدمت الفنانة سلوى زرهان، دور الشابة “حورية” التي ترتبط في علاقة غير شرعية “زواج بالفاتحة” مع الفنان عبد الاله عاجل “التهامي”.

وتحاول “حورية” استغلال جمالها وشبابها للحصول على أموال من “التهامي” للتكلف بحاجيات شقيقها من ذوي الاحتياجات الخاصة والعيش في مستوى كريم.

وتعمدت “حورية” في آخر حلقات مسلسل “بنات الحديد”، الحمل من “التهامي” طمعا في الحصول على نصيب من ثروته، قبل أن يعرضها لاعتداء بالضرب والسب ، مطالبا بتخلصها من الجنين.

وقدمت سلوى زرهان “حورية” دورا مميزا، جسدت من خلاله تضحية شابة في مقتبل عمرها وصبرها على جميع أنواع الاستغلال والتعنيف الذي تتعرض له من “التهامي” لتأمين حاجيات شقيقها اليومية.

وحظي دور سلوى زرهان، بإعجاب المتابعين، الذين أشادوا بتميزها ونجاحها في تجسيد شخصية “الشابة الصبورة والمضحية” وتفوقها مرة أخرى على نفسها في هذا العمل الرمضاني.

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