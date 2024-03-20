اندلاع حريق مهول بواحة اولاد شاكر بالرشيدية + فيديو

2024-03-20 / 15:02
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هبة بريس - الرشيدية

شب صباح اليوم الأربعاء 20 مارس الجاري حريق بواحة أولاد شاكر بالجماعة الترابية أوفوس إقليم الرشيدية .

والحريق كما عاينته كاميرا الجريدة اندلع بشكل مفاجئ في عدد من أشجار النخيل بجوار قصر رمالي غير بعيد عن إعدادية أولاد شاكر، لينتقل بعدها الى النخيل المجاور للمباني السكنية بسبب الرياح القوية التي تعرفها المنطقة .

الحريق استنفر رجال الدرك الملكي والقوات المساعدة والسلطات المحلية، وعناصر الوقاية المدنية، وعناصر القوات المسلحة الملكية، الذين هرعوا الى مكان الحادث وانخرطوا الى جانب الساكنة المحلية في عملية إخماد الحريق.

ولا تزال الى حدود كتابة هذا الخبر الجهود متواصلة من أجل السيطرة على الحريق، وسط إكراه الرياح القوية و بعد نقط الماء عن الحريق، ونقص في معدات مكافحة الحرائق.

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