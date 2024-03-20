جينك البلجيكي يقرر توقيف إلياس بنان بعدما إختار تمثيل المنتخب المغربي

جينك البلجيكي يقرر توقيف إلياس بنان بعدما إختار تمثيل المنتخب المغربي

2024-03-20 / 14:09
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كشفت تقارير إعلامية بلجيكية أن نادي جينك قرر توقيف لاعبه إلياس بنان البالغ من العمر 13 سنة بعدما قرر تمثيل المنتخب المغربي بدلا من بلجيكا.

ووفقا لصحيفة “HLN” البلجيكية فإن هذا القرار جاء كعقاب للاعب على قراره برفض بلجيكا وقبول دعوة المنتخب الوطني المغربي، بعد أسابيع قليلة على ظهوره مع المنتخب البلجيكي للصغار.

وحسب نفس المصدر فإن اللاعب قد يغادر جينك عقب هذا القرار، خاصة وأن نادي اندرلخت يتربص باللاعب من اجل ضمه إلى صفوفه.

ومعلوم أن إلياس بنان انضم مؤخرا للمنتخب الوطني المغربي لأقل من 15 سنة، بعدما سبق له اللعب تحت ألوان منتخب بلجيكا.

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