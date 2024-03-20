وجدة .. إحداث قطب حضري جديد على مساحة 36 هكتار بمرافق وخدمات متعددة

في إطار النسخة الثانية من حدث “شرقيات”، بعد النجاح الباهر الذي حققته النسخة السابقة في عام 2023. ويأتي هذا الحدث ليحتفل بالذكرى ال 21 لانطلاق المبادرة الملكية لتنمية جهة الشرق، وذلك بتنظيم من ولاية جهة الشرق ومجلس جهة الشرق والمركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة ووكالة الحوض المائي لملوية.

هذا الحدث يعكس استمرارية التزام الجهات الرسمية والمصالح اللامركزية الإقليمية والجهوية والنسيج الاقتصادي والاجتماعي لدعم التنمية الشاملة لجهة الشرق، وتحقيق التقدم المستدام في مختلف المجالات.

وهذا، وفي إطار البرنامج الوطني لترحيل المنشآت العسكرية الموجودة داخل النسيج الحضري، شهدت مدينة وجدة انطلاق أعمال القطب الحضري الجديد لوجدة “Oujda City center”.

هذا المشروع الذي تنجزه “مجموعة الضحى” يعتبر فرصة عقارية متميزة للتجديد الحضري على مساحة 36 هكتار ويسلط الضوء على دور المشاريع الحضرية في تعزيز التنمية المستدامة وخلق فرص العمل في الجهة، مما سيمكن من تعزيز عرض السكن بمدينة وجدة بأكثر من 6000 وحدة سكنية.

ويتضمن هذا المشروع، إضافة إلى المبان سكنية والمرافق العمومية، 3 فنادق، مركز تجاريا ومركزين للتسوق، 5 أبناك وتأمينات، 4 معارض وساحات، مؤسسة للتعليم الخاص وسكن جامعي، مركز أعمال و10 مقرات لمقاولات ترحيل الخدمات، إضافة الى مقرات لتوطين مهن الصحة.

وسيمكن هذا المشروع السكني المندمج من تطوير الحركية وربط الأقطاب الحضرية فيما بينها، ويتوقع الانتهاء من التجزئة بحلول نهاية عام 2024 والانتهاء من أشغال البناء في غضون 5 سنوات.