وجدة.. إعطاء انطلاقة بناء وحدة صناعية لانتاج كابلات السيارات ب 800 منصب شغل

هبة بريس - وجدة

احتضنت عاصمة جهة الشرق، يوم الاثنين 18 مارس الجاري، النسخة الثانية من حدث “شرقيات”، بعد النجاح الذي حققته النسخة السابقة في عام 2023. ويأتي هذا الحدث ليحتفل بالذكرى ال 21 لانطلاق المبادرة الملكية لتنمية جهة الشرق، وذلك بتنظيم من ولاية جهة الشرق ومجلس جهة الشرق والمركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة ووكالة الحوض المائي لملوية.

وهذا فقد عرفت النسخة الثانية، بمنطقة التسريع الصناعي بالقطب التكنولوجي لوجدة، إطلاق أشغال الوحدة الصناعية Hirschmann،Automotiveهذا المشروع الذي يعتبر ثاني وحدة صناعية لشركة Hirschmann النمساوية المتخصصة في تصنيع وتجميع كابلات السيارات ينجز على مساحة 2.2 هكتار بمبلغ استثماري يتجاوز 140 مليون درهم.

حيث من المنتظر، هذه الوحدة ستساهم في إحداث من 500 إلى 800 منصب شغل مباشر لشباب المنطقة، ويتوقع ان تنتهي اشغال البناء في يونيو 2025.

إلى جانب هذا، تم توقيع اتفاقية شراكة بين ولاية جهة الشرق ومجلس جهة الشرق والمركز الجهوي للاستثمار بجهة الشرق وشركة Hirschmann Automotive لدعم تأسيس شركة HIRSCHMANN AUTOMOTIVE OUفي منطقة التسريع الصناعي بوجدة، بهدف إنشاء وحدة صناعية متخصصة في تجميع الكابلات الخاصة والموصلات والمنتجات المماثلة لصناعة السيارات، حيث تلتزم الشركة بالمساهمة الفعّالة في تطوير الجاذبية الاقتصادية لجهة الشرق، وتعزيز التعاون المحلي بما يضمن تحقيق التطوير الصناعي والاقتصادي في الجهة.

ويعتبر هذا الاستثمار، بعد توطين وإعطاء الانطلاقة الفعلية لشركة Aptiv في السنة الماضية، دليلاً واضحاً على الثقة المتزايدة للمستثمرين في جهة الشرق، ويعكس الجهود المبذولة من قبل المتدخلين والجهات الرسمية لتعزيز مناخ وبيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الوطنية والدولية إلى الجهة.

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