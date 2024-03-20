الممثلة حلا شيحة: “ارتديت النقاب للتقرب من الله.. والقرار صدم عائلتي”

هبة بريس - متابعة

كشفت الممثلة حلا شيحة، خلال لقائها في برنامج “ع المسرح”، عن تفاصيل تخص الفترة التي ارتدت فيها الحجاب ثم النقاب، وابتعادها عن مجال الفن والتمثيل.

وذكرت حلا أن الرغبة من هذه الخطوة في المقام الأول كان هو التقرب من الله، خصوصاً أنها ولدت في عائلة منفتحة، ولم تتعلم الضوابط الدينية من والديها، مع العلم أنها كبرت وهي تعي أن هناك رباً لهذا الكون.

وأشارت شيحة، في نفس الحوار، إلى أنها عندما كانت تبلغ من العمر 23 سنة، وهي الفترة التي كانت تشهد فيها نجاحاً كبيراً، وأصبحت من بين مشاهير مصر، قررت تغيير مسار حياتها من خلال الجلوس مع شيخ أو شخص يوقظها، من أجل ارتداء الحجاب، وهو الشيء الذي حصل بالفعل، بالرغم من أن هذا القرار شكّل حالة من الصدمة بالنسبة لعائلتها، الذين لم يتوقعوا إقدامها على خطوة مشابهة.

وعن ارتدائها النقاب، قالت حلا شيحة، إنه جاء بعد أن ابتعدت عن الفن، وركزت على عائلتها وأطفالها، والتقرب من الله.

وأشارت إلى أن تلك المرحلة كانت عبارة عن رحلة روحانية، وقد قررت ارتداء النقاب عندما كانت تؤدي مناسك العمرة، للمرة الاولى؛ إذ شعرت أن هذا الشيء، حتى وإن كانت تعلم أنه ليس فرضاً، إلا أنه سيكون وسيلة للتقرب من الله أكثر مرة أخرى.

وقالت في هذا السياق: “حبيت النقاب”، مشيرة إلى أن طلبها كان هو أن يحترم الجمهور والنقاد ومحيطها الإحساس الذي كانت تشعر به.

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