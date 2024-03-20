في أولى حلقات “الشياطين لاتتوب”.. ربيع القاطي يبدع في شخصية “الراقي”

2024-03-20 / 10:28
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هبة بريس - فن

عرضت القناة الثانية، مساء يوم الأحد، الحلقة من مسلسل “الشياطين لا تتوب” الذي يناقش ظاهرة السحر والشعوذة والرقية الشرعية.

وظهر الفنان ربيع القاطي، في أولى حلقات المسلسل، بشخصية الراقي الذي يستغل الدين، لتحقيق مكاسب مادية وربط علاقات بالنساء وبشخصيات مرموقة.

وأبدع القاطي، في شخصية الراقي، الذي يلعب دور “رجل الدين” الذي يستخدم بعض آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية، لاستدراج أصحاب العقول والشخصيات الضعيفة واستغلالها ماديا وجنسيا.

وينتظر المشاهدون باقي حلقات هذا العمل المميز الذي سلط الضوء على ظاهرة خطيرة مسكوت عنها والتي أصبحت منتشرة بشكل واسع وكبير في مجتمعنا المغربي.

ومسلسل الشياطين لا تتوب، من بطولة الفنان ربيع القاطي والفنانة زينب عبيد والفنانة سحر الصديقي والفنان عبد الحق بلمجاهد وآخرون..

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