أحذية مستوحاة من تصاميم “البلغة المغربية”.. نشطاء يتهمون “بالنسياغا” بالسرقة
هبة بريس
اتهم نشطاء شركة الأزياء العالمية “بالنسياغا” بسرقة تصاميم مستوحاة من التراث المغربي.
وطرحت دار الأزياء مجموعة جديدة من الأحذية، مستوحاة من تصاميم “البلغة” المغربية، وهو ما أثار سخط المغاربة وتسبب في انتقادات واسعة للشركة.
وذكرت الشركة أن “المجموعة الجديدة مصنوعة في إيطاليا من جلد الغنم الناعم وتتميز بكعب قابل للطي وبشريط مانع للانزلاق، دون الإشارة إلى أنّها استخدمت تصميمات مغربية”.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
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عوض الترحيب بهذه البادرة التي ستعصرن الثراث المغربي وتعزز قيمته عالميا، فان من يسمون أنفسهم بالنشطاء يبحثون عن البوز بطريقة الكابرانات.
الحاصول القافلة تسير و الخبار في راسكم
كان يجب عليها الإشارة إلى أنّها استخدمت تصميمات مغربية
Saraha rah 3adi yamkan