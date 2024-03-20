أحذية مستوحاة من تصاميم “البلغة المغربية”.. نشطاء يتهمون “بالنسياغا” بالسرقة

2024-03-20 / 09:40
3
هبة بريس

اتهم نشطاء شركة الأزياء العالمية “بالنسياغا” بسرقة تصاميم مستوحاة من التراث المغربي.

وطرحت دار الأزياء مجموعة جديدة من الأحذية، مستوحاة من تصاميم “البلغة” المغربية، وهو ما أثار سخط المغاربة وتسبب في انتقادات واسعة للشركة.

وذكرت الشركة أن “المجموعة الجديدة مصنوعة في إيطاليا من جلد الغنم الناعم وتتميز بكعب قابل للطي وبشريط مانع للانزلاق، دون الإشارة إلى أنّها استخدمت تصميمات مغربية”.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of الممثلة حلا شيحة: “ارتديت النقاب للتقرب من الله.. والقرار صدم عائلتي”

الممثلة حلا شيحة: “ارتديت النقاب للتقرب من الله.. والقرار…

2024-03-20 / 12:12
Photo of في أولى حلقات “الشياطين لاتتوب”.. ربيع القاطي يبدع في شخصية “الراقي”

في أولى حلقات “الشياطين لاتتوب”.. ربيع القاطي يبدع في…

2024-03-20 / 10:28
Photo of تامر حسني يقيم حفل سحور رمضاني ويعلق: “بحتفل ببسومة القمر”

تامر حسني يقيم حفل سحور رمضاني ويعلق: “بحتفل ببسومة…

2024-03-19 / 16:21
Photo of تنسيقية أعوان السلطة تنتقد إساءة إحدى حلقات “صلاح وفاتي” للمهنة

تنسيقية أعوان السلطة تنتقد إساءة إحدى حلقات “صلاح وفاتي”…

2024-03-19 / 15:33
Photo of بعد 12 سنة من الغياب.. حنان الترك تعود إلى التمثيل

بعد 12 سنة من الغياب.. حنان الترك تعود إلى…

2024-03-19 / 12:51
Photo of الفنان ماجد المهندس: “أنا إنسان بيتوتي.. وتعرضت للتنمر بسبب صوتي”

الفنان ماجد المهندس: “أنا إنسان بيتوتي.. وتعرضت للتنمر بسبب…

2024-03-19 / 11:35
Photo of “ولد يزة” يرد على المنتقدين: “يسمعون نصف الحديث ويفهمون ربعه”

“ولد يزة” يرد على المنتقدين: “يسمعون نصف الحديث ويفهمون…

2024-03-19 / 09:56
Photo of مسلسل “جوج وجوه” يفضح “مافيات التسول” ويحظى بإشادة الجمهور

مسلسل “جوج وجوه” يفضح “مافيات التسول” ويحظى بإشادة الجمهور

2024-03-18 / 15:08
Photo of مصر.. حريق ضخم يلتهم موقع تصوير مسلسل “جودر”

مصر.. حريق ضخم يلتهم موقع تصوير مسلسل “جودر”

2024-03-18 / 13:50
Photo of النجم الأمريكي ويل سميث: قرأت القرآن الكريم كاملا في رمضان

النجم الأمريكي ويل سميث: قرأت القرآن الكريم كاملا في…

2024-03-18 / 09:55

‫3 تعليقات

  1. عوض الترحيب بهذه البادرة التي ستعصرن الثراث المغربي وتعزز قيمته عالميا، فان من يسمون أنفسهم بالنشطاء يبحثون عن البوز بطريقة الكابرانات.
    الحاصول القافلة تسير و الخبار في راسكم

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق