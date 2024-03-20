أكبر شركة تونسية تعلن إنشاء مصنع لها في المغرب باسثتمار 27 مليون درهم

2024-03-20 / 09:53
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

أعلنت مجموعة “اللومي” التونسية عن إنشاء مصنع جديد لها في المغرب متخصص في إنتاج “الكابلات” الصناعية.

و قررت المجموعة التونسية الشهيرة التي تعتبر أكبر شركة في تونس و يديرها رجل الأعمال فوزي اللومي، اسثتمار حوالي 27 مليون درهم في المصنع الجديد الذي سيكون بمدينة طنجة.

و سيوظف المشروع الجديد حسب القائمين عليه أكثر من 400 شخص في المرحلة الأولى، علما أن المجموعة متخصصة في صناعة معدات السيارات و الكابلات الصناعية و رقم معاملاتها يفوق 900 مليون يورو.

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