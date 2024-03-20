طقس الأربعاء.. قطرات مطرية متوقعة بعدد من مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى حار محليا بأقصى الجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية وجنوب الأقاليم الجنوبية، فيما يرتقب نزول أمطار متفرقة بالشمال الغربي، والريف، والسايس، وهضاب الفوسفاط، ووالماس، والأطلسين الكبير، والمتوسط.

وستكون السماء غائمة أحيانا بالسهول الشمالية والوسطى مع نزول قطرات متفرقة، فضلا عن تشكل سحب منخفضة وكتل ضبابية بغرب الأقاليم الجنوبية، والسهول الشمالية، والوسطى، والواجهة المتوسطية.

وستسجل هبات رياح قوية نوعا ما بالجنوب وسوس ومرتفعات الأطلس والجنوب الشرقي، ستكون مصحوبة بتناثر بعض الحبات من الغبار.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 07 و 13 درجة بمرتفعات الأطلس، والسفوح الشرقية، والريف، والجنوب الشرقي، والسايس، وهضاب الفوسفاط، ووالماس، وما بين 13 و 19 درجة بباقي ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستبقى كما هي بالجنوب الشرقي وجنوب شرق المملكة وستعرف انخفاضا ملموسا في باقي مناطق البلاد.

وسيكون البحر هائجا إلى قوي الهيجان بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان الى هائج شمال أصيلة ومابين طانطان والعيون، فيما سيكون هائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.

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