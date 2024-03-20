الأشغال تتقدم بوتيرة سريعة في “لوطوروت” تيط مليل برشيد

هبة بريس ـ الدار البيضاء

وتيرة سريعة تشهدها أشغال تشييد الطريق السيار الرابط بين تيط مليل و برشيد و التي تعتبر أول طريق سيار في المغرب يتم إحداثها من الأول بثلاث مسارات في كل الاتجاهين.

و حسب ما عاينت هبة بريس، فتشهد الأشغال وتيرة سريعة بعدما تم تقسيم المشروع لأجزاء، حيث تكلفت كل شركة بجزء معين، فيما تم منح صفقة إنجاز القناطر و البدالات لشركات أخرى.

و تمتد “لوطوروت” تيط مليل برشيد على مسافة 30 كيلومتر، و سيربط المشروع كل من الطريق السيار المداري للدار البيضاء (A1) على مستوى مفرق تيط مليل بالطريق السيار الدار البيضاء – مراكش (A3) والطريق السيار برشيد – بني ملال (A4) على مستوى مفترق الطريق السيار لبرشيد.

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