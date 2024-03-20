الأشغال تتقدم بوتيرة سريعة في “لوطوروت” تيط مليل برشيد
هبة بريس ـ الدار البيضاء
وتيرة سريعة تشهدها أشغال تشييد الطريق السيار الرابط بين تيط مليل و برشيد و التي تعتبر أول طريق سيار في المغرب يتم إحداثها من الأول بثلاث مسارات في كل الاتجاهين.
و حسب ما عاينت هبة بريس، فتشهد الأشغال وتيرة سريعة بعدما تم تقسيم المشروع لأجزاء، حيث تكلفت كل شركة بجزء معين، فيما تم منح صفقة إنجاز القناطر و البدالات لشركات أخرى.
و تمتد “لوطوروت” تيط مليل برشيد على مسافة 30 كيلومتر، و سيربط المشروع كل من الطريق السيار المداري للدار البيضاء (A1) على مستوى مفرق تيط مليل بالطريق السيار الدار البيضاء – مراكش (A3) والطريق السيار برشيد – بني ملال (A4) على مستوى مفترق الطريق السيار لبرشيد.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
11 تعليقات
تعتبر أول طريق سيار في المغرب يتم إحداثها من الأول بثلاث مسارات في كل الاتجاهين
يجب التركيز على جهة الشرق كذلك
Mezyane Mezyane saraha
Ahsen haja daroha
الاشغال تمشي بوتيرة استعجالية لربح الوقت والمدة المحددة ..
دائما وطننا في تقدم وازدهار اللهم ادمها نعمة وامن وامان
هده التطورات ستساعد في تنفس جديد وكبير لهده المنطقة
هناك الكتير من الطرقات السيار بي وطننا يجب توسعتها
ومادا عن الجنوب والجنوب الشرقي للمملكه
الصويرة ليس لها الحق ان تمتطي قطار التنمية لأنها مسلوبة يجب انشاء طريق مزدوجة ولما لا اوطوروط من أسفي إلى اكادير عبر الصويرة لانه الطريق ببن اكادير والصويرة عامرة فيراجات
Mezyane Mezyane saraha