مدرب إنجلترا يستدعي جوهرة مانشستر يونايتد الشاب “ماينو”

هبة بريس _ رياضة

استدعى مدرب إنجلترا، غاريث ساوثغيت، لاعب وسط مانشستر يونايتد الشاب كوبي ماينو إلى صفوف منتخب الأسود الثلاثة للمباراتين الوديتين أمام البرازيل وبلجيكا خلال الأيام المقبلة.

ويعتبر ماينو (18 عاما) واحدا من ألمع نجوم يونايتد الشباب، ويقدم موسما رائعا في صفوف الشياطين الحمر.

فرض نفسه في خط وسط مانشستر يونايتد، بعد خوضه 20 مباراة هذا الموسم في مختلف المسابقات، وتمت مكافأته بالترقية إلى تشكيلة المنتخب الأول الذي يستعد لخوض غمار كأس أوروبا 2024 الصيف المقبل في ألمانيا، علما بأنه كان استدعي في بادئ الأمر إلى صفوف منتخب إنكلترا تحت 21 عاما قبل أيام.

وقال الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم في بيان الثلاثاء: “تم استدعاء كوبي ماينو لأول مرة إلى منتخب إنكلترا الأول”.

وأعرب ساوثغيت عن إعجابه بمهارات ماينو، وفي حديثه له خلال قرعة دوري الأمم الأوروبية في شباط/فبراير الماضي، قال “إنه يؤدي بشكل رائع. لست متأكدًا من أنه سيكون بالضرورة لاعب خط وسط دفاعيا”.

وأضاف “إنه لاعب يميل إلى الهجوم للغاية، لكنه حقق بداية رائعة في مسيرته، وسيكون من الجيد مراقبته بينما نمضي قدمًا”.

وانضم ماينو إلى يونايتد عندما كان يبلغ من العمر تسع سنوات، وظهر لأول مرة في مباراة كأس رابطة الأندية المحترفة ضد تشارلتون أتلتيك العام الماضي.

واستفاد ماينو من الإصابات المتكررة لنجوم خط وسط اليونايتد، لا سيما البرازيلي كاسيميرو، والدنماركي كريستيان إريكسن، ما دفع المدرب الهولندي إريك تين هاغ للزج به في عديد المباريات.

خاض أول مباراة له مع يونايتد ضد إيفرتون في تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي وسجل هدفه الأول للنادي خلال فوز فريقه على نيوبورت في كأس انكلترا في كانون الثاني/يناير الماضي.

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