مراكش: إيداع جزارين السجن بعد اعتدائهما على طبيب بيطري

2024-03-20 / 12:57
5
ع اللطيف بركة : هبة بريس

أودعت النيابة العامة بمراكش ، شخصين يمتهنان ” الجزارة ” سجن الوداية في انتظار محاكمتهما، بعد اعتدائهما على طبيب بيطري ، بأحد الأسواق الأسبوعية (سبت بنساسي) بجماعة أولاد حسون شمال شرق مراكش، الاثنين الماضي، بعد رفضه التأشير على كمية من ” أحشاء ” الذبيحة السرية .

و وفق المعطيات التي توصلت بها الجريدة ، فإن المعنيين بالأمر تم ايقافهما بداية الأسبوع الجاري الذي تزامن مع السوق الأسبوعي (سبت بنساسي) بجماعة أولاد حسون، وذلك على إثر دخولهما في شنآن مع الطبيب التابع للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، بعد إقدام الأخير على حجز كمية من أحشاء الذبيحة التي يطق عليها “الدوارة” أو “التقلية”.

وأشارت ذات المعطيات، إلى أن الموقوفين قاما بإخراج تلك الأحشاء من المجزرة الجماعية دون انتظار وصول الطبيب الملكف بالمراقبة للتأشير عليها، ما حدا بالأخير إلى حجزها لحظة عرضها للبيع بالسوق، وهو القرار الذي رفضه المعنيين بالأمر ليدخلا في مشاداة مع الطبيب، ما دفع به إلى ربط الإتصال بعناصر الدرك التي تدخلت لايقافهما واقتيادهما إلى مركز الدرك، حيث تم وضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية والاستماع لهما في المنسوب لهما .

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of اعتقال ” بزناس” وحجز 121 صفيحة من” الحشيش” بمراكش

اعتقال ” بزناس” وحجز 121 صفيحة من” الحشيش” بمراكش

2024-03-20 / 22:40
Photo of “درون” الجيش المغربي تنهي حياة قيادي في جبهة البوليساريو

“درون” الجيش المغربي تنهي حياة قيادي في جبهة البوليساريو

2024-03-20 / 22:22
Photo of الحكومة تطلق برنامجا للحفاظ على 32 حرفة مهددة بالانقراض

الحكومة تطلق برنامجا للحفاظ على 32 حرفة مهددة بالانقراض

2024-03-20 / 22:03
Photo of دراسة: استهلاك المشروبات السكرية قد يزيد خطر الإصابة بالسكري

دراسة: استهلاك المشروبات السكرية قد يزيد خطر الإصابة بالسكري

2024-03-20 / 21:26
Photo of اكادير : مواد غذائية وسط العفن دون رقابة بالسوق الأسبوعي ب ” أورير “

اكادير : مواد غذائية وسط العفن دون رقابة بالسوق…

2024-03-20 / 21:14
Photo of “سنطرال دانون” تنظم افطارا جماعيا لفائدة الأطفال المتخلى عنهم ( فيديو )

“سنطرال دانون” تنظم افطارا جماعيا لفائدة الأطفال المتخلى عنهم…

2024-03-20 / 20:50
Photo of ضبط 570 كلغرام من الشيرا داخل شاحنة للنقل الدولي بميناء طنجة المتوسط

ضبط 570 كلغرام من الشيرا داخل شاحنة للنقل الدولي…

2024-03-20 / 20:01
Photo of “الاعلام العمومي ومدونة الأسرة “…هل يحترم دفتر التحملات ؟

“الاعلام العمومي ومدونة الأسرة “…هل يحترم دفتر التحملات ؟

2024-03-20 / 19:52
Photo of الخارجية الأمريكية توافق على بيع صواريخ “جافلين” للمغرب

الخارجية الأمريكية توافق على بيع صواريخ “جافلين” للمغرب

2024-03-20 / 17:51
Photo of احتجاجات طلبة كليات الطب ..مطالب بحضور الميراوي للجنة التعليم

احتجاجات طلبة كليات الطب ..مطالب بحضور الميراوي للجنة التعليم

2024-03-20 / 17:40

‫5 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق