مراكش: إيداع جزارين السجن بعد اعتدائهما على طبيب بيطري

2024-03-20 / 12:57
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

أودعت النيابة العامة بمراكش ، شخصين يمتهنان ” الجزارة ” سجن الوداية في انتظار محاكمتهما، بعد اعتدائهما على طبيب بيطري ، بأحد الأسواق الأسبوعية (سبت بنساسي) بجماعة أولاد حسون شمال شرق مراكش، الاثنين الماضي، بعد رفضه التأشير على كمية من ” أحشاء ” الذبيحة السرية .

و وفق المعطيات التي توصلت بها الجريدة ، فإن المعنيين بالأمر تم ايقافهما بداية الأسبوع الجاري الذي تزامن مع السوق الأسبوعي (سبت بنساسي) بجماعة أولاد حسون، وذلك على إثر دخولهما في شنآن مع الطبيب التابع للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، بعد إقدام الأخير على حجز كمية من أحشاء الذبيحة التي يطق عليها “الدوارة” أو “التقلية”.

وأشارت ذات المعطيات، إلى أن الموقوفين قاما بإخراج تلك الأحشاء من المجزرة الجماعية دون انتظار وصول الطبيب الملكف بالمراقبة للتأشير عليها، ما حدا بالأخير إلى حجزها لحظة عرضها للبيع بالسوق، وهو القرار الذي رفضه المعنيين بالأمر ليدخلا في مشاداة مع الطبيب، ما دفع به إلى ربط الإتصال بعناصر الدرك التي تدخلت لايقافهما واقتيادهما إلى مركز الدرك، حيث تم وضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية والاستماع لهما في المنسوب لهما .

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