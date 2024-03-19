أجلموس : غياب “الربط الكهربائي” يحول حياة طفلة مريضة لجحيم

هبة بريس

كشف مواطن مغربي (ع ب) القاطن بحي طارق بمركز أجلموس، عن معاناته اليومية المريضة بمرض مزمن نتيجة عدم ربط منزله بالكهرباء رغم توجيه العديد من الطلبات لرئيس الجماعة ومسؤولي المنطقة.

وأوضح المواطن أنه يقتني أدوية باهظة الثمن قصد علاج ابنته غير أنه يتفاجئ بفسادها وعدم صلاحيتها بعد مدة وجيزة فقط من اقتنائها نظرا لأن هذه الأدوية تحتاج لمعايير خاصة كبقائها ضمن درجة برودة معينة عبر وضعها في الثلاجة وهو مع لا يتسنى للمعني بالأمر بسبب غياب التيار الكهربائي عن منزله.

ووجه الأب عدة طلبات للمسؤولين وعلى رأسهم رئيس الجماعة لتزويد منزله بالكهرباء حيث جاء في طلبه :”نحيطكم علما سيدي أنني في أمس الحاجة إلى التزود بالكهرباء لعدة أسباب و السبب الرئيسي هو أنني أب لطفلة تعاني من داء فقدان المناعة و تحتاج إلى الدواء ، و هذا الدواء باهظ الثمن و يحتاج إلى الحفاظ عليه في الثلاجة”

وأكد الأب أنه يملك جميع الأدلة و الشواهد الطبية التي تثبت صحة أقواله مؤكداً تقديمه للعديد من الطلبات في الموضوع .

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