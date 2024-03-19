برنامج “إنطلاقة”.. صرف أزيد من 8 ملايير درهم من القروض

هبة بريس _ القسم الاقتصادي

أكد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن القروض التي تم صرفها لحد الآن في إطار البرنامج المتكامل لدعم وتمويل النسيج المقاولاتي “انطلاقة”، بلغت أزيد من 8 ملايير درهم.

وأفاد الجواهري، خلال لقاء صحفي نظم في أعقاب الاجتماع الأول لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2024، بأن “برنامج انطلاقة يعرف تتبعا عن قرب، عمليا على أساس سنوي من قبل اللجنة النقدية والمالية التي أترأسها شخصيا”.

وأكد أنه على الرغم من آلاف المستفيدين من هذا البرنامج، إلا أن معدل الرفض لايزال مرتفعا إذ يبلغ 40%.

وفي هذا الصدد، أبرز أهمية إجراءات المواكبة التي تم إرساؤها لفائدة المستفيدين، مشيرا إلى أنه تمت مضاعفة الميزانية من أجل ضمان سير هذه المواكبة في أفضل الظروف الممكنة وبغية تفادي الصعوبات المحتملة التي قد تواجه حاملي المشاريع.

كما ذكر الجواهري أن مجلس الحسابات بلور مشروع تقرير حول برنامج “انطلاقة” وهو قيد المناقشة حاليا. وبمجرد تتميم هذا التقرير في صيغته النهائية، سيكون متاحا للجهات المعنية.

ولدى تطرقه للديون المتعثرة، أشار والي بنك المغرب إلى الأهمية الكبيرة التي يكتسيها هذا الملف، مبرزا أنه تم مؤخرا انعقاد اجتماع حول هذا الشأن، ضم جميع الأطراف ذات الصلة، بما في ذلك المنظومة البنكية وشركات التمويل والوزارات المعنية.

وقال “لقد أخذنا في الاعتبار الملاحظات التي أدلى بها الجميع من أجل وضع الصيغة النهائية للملف بصورة تدريجية”.

وكان مجلس بنك المغرب قد قرر الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 3%، مع الاستمرار في مراقبة تطور الظرفية الاقتصادية والتضخم عن كثب.

واعتبر أن المستوى الحالي البالغ 3% لسعر الفائدة الرئيسي يظل مناسبا لتعزيز تجذر توقعات التضخم ودعم عودته إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار.

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