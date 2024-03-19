ريال مدريد يقدم شكوى ضد حكم مباراته أمام أوساسونا

هبة بريس _ رياضة

قرر نادي ريال مدريد تقديم شكوى ضد حكم مباراته أمام أوساسونا يوم السبت الماضي في الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقدم ريال مدريد الشكوى ضد الحكم خوان مارتينيز مونويرا لعدم تضمينه إهانات عنصرية مزعومة موجهة إلى مهاجمه فينيسيوس جونيور في تقريره عن المباراة.

وتعرّض الدولي البرازيلي (23 عاما)، والذي سجل هدفين في فوز ريال مدريد 4-2 على ملعب إل سادار، لإساءات عنصرية في عدة مناسبات في إسبانيا.

وقال ريال مدريد في بيانه: “قدّم نادينا شكوى إلى لجنة الانضباط بالاتحاد الإسباني لكرة القدم ضد حكم المباراة خوان مارتينيز مونويرا. لقد أغفل الحكم طوعاً وعمداً الإهانات والصيحات المزعجة الموجهة بشكل متكرر تجاه لاعبنا فينيسيوس جونيور رغم الإشارة إليها بإصرار من قبل لاعبينا في نفس اللحظة التي حدثت فيها”.

وأضاف البيان: “يدين ريال مدريد مرة أخرى هذه الهجمات العنيفة للعنصرية والتمييز والكراهية، ويطالب باتخاذ الإجراءات اللازمة مرة واحدة وللأبد للقضاء على العنف الذي يعاني منه لاعبنا فينيسيوس جونيور”.

ويضاف هذا الإجراء للشكوى التي قدمها ريال مدريد إلى مكتب المدعي العام يوم الجمعة الماضي بشأن جرائم الكراهية والتمييز بعد هتافات عنصرية مزعومة من جماهير أتليتيكو مدريد وبرشلونة ضد المهاجم البرازيلي.

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