مطالب بالتحقيق في تعنيف فتيات خلال تلاوتهن القرآن بشيشاوة

2024-03-19 / 17:03
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هبة بريس _ الرباط

طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بالتحقيق في الحادث الذي كشف عنه مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومواقع اليكترونية، يُظهر تعنيف فتيات يقرأن القرآن، وإهانة المصحف الشريف، من طرف شخصين بإقليم شيشاوة

جاء ذلك في سؤالين كتابيين، وجهتهما عضو المجموعة النائبة عائشة الكوط، لكل من وزير الداخلية، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.

وقالت الكوط في سؤاليها، إن مقطع الفيديو المذكور، يكشف أن الحادث وقع بإحدى القرى المتضررة من زلزال 8 شتنبر 2023، حيث كانت عدة فتيات تجلسن في إحدى الخيام المخصصة للمتضررين من الزلزال، وهن يقرأن القرآن، قبل أن يهجم عليهن شخصان، ويخرجان من بالخيمة، ويرميان بالآثات الذي وجدوه بداخلها، ويرميان عدد من المصاحف على الأرض، رغم توسل الفتيات، ومطالبتهن بتركهن لحالهن، وعدم رمي المصاحف على الأرض.

ودعت الكوط وزير الداخلية للتحقيق في الحادث، والضرب بقوة على يد من سولت له نفسه الاعتداء على فتيات يقرأن القرآن، وإهانة المصحف الشريف في شهر رمضان المبارك، في وقت طالبت فيه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، بالكشف عن الإجراءات التي ستتخذها وزارته لتمكين فتيات القرية المذكورة، وباقي القرى المتضررة من زلزال 8 شتنبر، من فضاءات لتحفيظ القرآن الكريم ومدارسته.

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