تنسيقية أعوان السلطة تنتقد إساءة إحدى حلقات “صلاح وفاتي” للمهنة

هبة بريس - فن

عبرت تنسيقية أعوان السلطة بالمغرب، عن انتقادها لإساءة إحدى حلقات سلسلة “صلاح وفاتي” للمهنة.

وذكرت التنسيقية في بلاغ لها أنها تلقت “بقلق شديد واستياء بالغ حول الحلقة الأخيرة من السلسلة الكوميدية التي تطعن بمهنة أعوان السلطة”، معبرة عن إيمانها بأهمية احترام جميع المهن والمهنيين، بما في ذلك أعوان السلطة الذين يقدمون خدماتهم بشكل مخلص ومسؤول للمجتمع.

وشددت التنسيقية على ضرورة تحلي وسائل الإعلام والمحتوى الترفيهي بالحس الوطني والمسؤولية الاجتماعية، وتجنب نشر المحتوى الذي يسيء للمهن والمهنيين بطريقة تقلل من قيمتهم وتشوه صورتهم في العامة.

ودعت التنسيقية إلى ضرورة التفكير بعناية في الرسائل التي يتم نقلها من خلال وسائل الإعلام، مشجعة على إنتاج محتوى يعكس الواقع بشكل إيجابي ويسهم في تعزيز التفاهم والاحترام بين جميع فئات المجتمع.

عن تنسيقية اعوان السلطة بالمغرب

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