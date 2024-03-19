بنك المغرب يبقي سعر الفائدة في 3% ويتوقع تباطؤ التضخم

2024-03-19 / 15:19
0
هبة بريس

قرر مجلس بنك المغرب، اليوم الثلاثاء، الإبقاء على المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي، في 3 بالمائة.

واعتبر المجلس، أن سعر الفائدة الحالي لا يزال ملائما لتعزيز تثبيت توقعات التضخم ودعم عودة التضخم إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار.

وأضاف المجلس، أنه يتوقع تحسن النمو غير الفلاحي تدريجيا، مدعوما بالخصوص بالاستثمارات العمومية، في حين لا يزال الإنتاج الفلاحي متأثرا بتواتر سنوات الجفاف وتتفاقم الإجهاد المائي.

وبخصوص التضخم، أشار المجلس، أنه بعد ذروة 10.1 بالمائة المسجلة في فبراير 2023، انخرط في الانخفاض ليعود إلى 3,4 بالمائة في دجنبر، وأنهى بذلك سنة 2023 بمتوسط بلغ 6.1 بالمائة، بعد 6.6 بالمائة سنة 2022″، متوقعا أن يواصل التضخم تباطؤه إلى 2,2 بالمائة هذه السنة وإلى 2.4 بالمائة في سنة 2025.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of مندوبية التخطيط: “نسبة الساكنة النشيطة انخفضت بالمغرب في السنوات الأخيرة”

مندوبية التخطيط: “نسبة الساكنة النشيطة انخفضت بالمغرب في السنوات…

2024-03-19 / 16:30
Photo of المداخيل الضريبية ترتفع خلال فبراير و تتجاوز عتبة 43 مليار درهم

المداخيل الضريبية ترتفع خلال فبراير و تتجاوز عتبة 43…

2024-03-19 / 16:10
Photo of بنك المغرب يتوقع نمو الاقتصاد الوطني

بنك المغرب يتوقع نمو الاقتصاد الوطني

2024-03-19 / 16:02
Photo of مطار الدار البيضاء يستقبل العدد الأكبر من الطائرات خلال فبراير متفوقا على مراكش و أكادير

مطار الدار البيضاء يستقبل العدد الأكبر من الطائرات خلال…

2024-03-19 / 15:46
Photo of شركة “شاريوت” تجري مراجعة استراتيجية لقسم الطاقة الانتقالية

شركة “شاريوت” تجري مراجعة استراتيجية لقسم الطاقة الانتقالية

2024-03-19 / 14:43
Photo of شاب مغربي يصنع طائرات متطورة

شاب مغربي يصنع طائرات متطورة

2024-03-19 / 13:33
Photo of مطارات المغرب تستقبل أزيد من 4,5 مليون مسافر خلال شهرين

مطارات المغرب تستقبل أزيد من 4,5 مليون مسافر خلال…

2024-03-18 / 21:09
Photo of شركات عالمية تبدي رغبتها في تمويل مشروع نفق السكك الحديدية بين المغرب وإسبانيا

شركات عالمية تبدي رغبتها في تمويل مشروع نفق السكك…

2024-03-18 / 10:36
Photo of الدرهم شبه مستقر مقابل الدولار

الدرهم شبه مستقر مقابل الدولار

2024-03-17 / 15:49
Photo of بنك المغرب: توقعات باستقرار سعر الفائدة الرئيسي

بنك المغرب: توقعات باستقرار سعر الفائدة الرئيسي

2024-03-16 / 16:16

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق