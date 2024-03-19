بنك المغرب يبقي سعر الفائدة في 3% ويتوقع تباطؤ التضخم

هبة بريس

قرر مجلس بنك المغرب، اليوم الثلاثاء، الإبقاء على المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي، في 3 بالمائة.

واعتبر المجلس، أن سعر الفائدة الحالي لا يزال ملائما لتعزيز تثبيت توقعات التضخم ودعم عودة التضخم إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار.

وأضاف المجلس، أنه يتوقع تحسن النمو غير الفلاحي تدريجيا، مدعوما بالخصوص بالاستثمارات العمومية، في حين لا يزال الإنتاج الفلاحي متأثرا بتواتر سنوات الجفاف وتتفاقم الإجهاد المائي.

وبخصوص التضخم، أشار المجلس، أنه بعد ذروة 10.1 بالمائة المسجلة في فبراير 2023، انخرط في الانخفاض ليعود إلى 3,4 بالمائة في دجنبر، وأنهى بذلك سنة 2023 بمتوسط بلغ 6.1 بالمائة، بعد 6.6 بالمائة سنة 2022″، متوقعا أن يواصل التضخم تباطؤه إلى 2,2 بالمائة هذه السنة وإلى 2.4 بالمائة في سنة 2025.

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