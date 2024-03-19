إسبانيا.. داني ألفيش يطلب من المحكمة الإفراج المؤقت عنه

هبة بريس - وكالات

طلب البرازيلي داني ألفيش النجم السابق لبرشلونة الإسباني وباريس سان جرمان الفرنسي لكرة القدم، المحكوم عليه الشهر الماضي بالسجن لمدة 4 سنوات ونصف بتهمة الاغتصاب، الإفراج المؤقت عنه من محكمة في برشلونة الثلاثاء، ذلك ريثما يصدر قرار الاستئناف.

وخلال جلسة مغلقة وجيزة، أعرب فريق الادّعاء عن اعتراضه على هذا الطلب، عازيا السبب إلى أنّ خطر الهروب كبير.

بدورها، قالت محامية ألفيش، إينيس غوارديولا، إن موكلها المحتجز منذ يناير 2023، قضى بالفعل ربع العقوبة الصادرة بحقه في فبراير، وأكدّت أنه لن يحاول الفرار، حسبما أوضحت مصادر قضائية.

كما اقترح فريق الدفاع إيداع مبلغ 50 ألف يورو أو حتى سحب جوازي سفر اللاعب، بحسب المصادر ذاتها.

وأضافت المصادر ذاتها أن ألفيش (40 عاما) الذي ظهر عبر تقنية الفيديو من سجنه في برشلونة حيث يُحتجز، أكدّ للقضاة أنه لن يهرب إذا حصل على هذا الإفراج، وأضاف أنه يؤمن بالعدالة.

ويمكن أن يُنشر قرار القضاة بشكل سريع نسبيا.

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