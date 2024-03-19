شركة “شاريوت” تجري مراجعة استراتيجية لقسم الطاقة الانتقالية

هبة بريس

أعلنت شركة شاريوت، وهي مجموعة متخصصة في مجال الطاقة الانتقالية والتي تركز بشكل أساسي على القارة الإفريقية، أنه بعد مناقشات تفصيلية مع مجلس الإدارة والإدارة والمستشارين، تم الإعلان عن القيام بمراجعة استراتيجية لقسم الطاقة الانتقالية (“Transitional Power”) في شاريوت.

ويركز قسم الطاقة الانتقالية على توفير حلول مستدامة للطاقة والمياه في أفريقيا، والتي تشمل مشاريع لتوليد الطاقة المتجددة وتجارة الكهرباء.

وقامت شركة شاريوت منذ سنة 2020، بإنشاء مجموعة الطاقة الانتقالية التي تشمل الغاز الطبيعي، الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر. ومع نمو هذه الأقسام، فقد اجتذبت بشكل متزايد مجموعات مختلفة من رؤوس الأموال، ويحتاج قسم الطاقة الانتقالية، الذي يركز الآن على سوق الطاقة في جنوب أفريقيا، إلى تمويل على المدى القريب والمتوسط لتحقيق كامل امكانياته. وقد قامت إدارة الشركة بالعمل على تطوير خيارات تمويل بالديون والتمويل بالأسهم على مستوى الشركة التابعة، كما تلقت مؤشرات تبرز اهتماما محتملا من مستثمرين يركزون على جنوب أفريقيا لتمويل أعمال نشاط الطاقة الانتقالية.

و على الرغم من عدم وجود يقين في الوقت الحالي فيما يتعلق بالتوصل لإبرام اتفاقية التمويل، إلا أن إدارة الشركة قررت إجراء هذه المراجعة الاستراتيجية من أجل استكشاف والاطلاع على الخيارات المختلفة المتاحة للشركة.

ويمكن أن تشمل هذه الخيارات البيع أو الفصل، الكلي أو الجزئي لشركة شاريوت للطاقة الانتقالية، أو الاحتفاظ بهذا القسم ضمن مجموعة شاريوت المحدودة. ويعتبر الهدف من هذه المراجعة الاستراتيجية هو تحسين القيمة لمساهمي شاريوت.

وسيظل قسم الهيدروجين الأخضر التابع لشركة شاريوت جزءاً من المجموعة، وستستمر الإدارة في تطوير خيارات التمويل على مستوى هذه الشركة التابعة.

ورغم أنه ليس من المؤكد أن تؤدي هذه المراجعة الاستراتيجية إلى صفقة، إلى أن الإدارة ستواصل النظر والتدقيق في جميع الخيارات، وستقدم الشركة المزيد من التحديثات والمعلومات حول الموضوع عند الحاجة.

وفي هذا الصدد فقد صرح أدونيس بوروليس الرئيس التنفيذي لشركة Chariot قائلًا: “أنا فخور جدا بالعمل الذي أنجزناه على مستوى قسم الطاقة الانتقالية وعلى مستوى جميع أنشطة المجموعة على مدار السنوات الثلاث الماضية. ونظرا للمتطلبات المالية الضرورية والعاجلة لتطوير وتنفيذ مشاريع محفظة قسم الطاقة الانتقالية، فإننا نعتقد أن إطلاق هذه المراجعة الاستراتيجية يخدم مصلحة جميع الأطراف المعنية، وذلك بهدف الرفع من قيمة هذا القسم مع تمكينه من مواصلة نموه وتطوره المستمر.

وتأتي هذه المراجعة في الوقت الذي نعيد فيه التركيز على أصولنا لتطوير الغاز الطبيعي في المغرب على المدى القصير والمتوسط، مع طموحنا على المدى المتوسط في تقديم عائد على الاستثمار لمساهمينا من عائدات الغاز”.

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