القوات المسلحة الملكية تنقذ 55 “حراكا” بسواحل العيون
هبة بريس
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
اعترضت عناصر من القوات المسلحة الملكية مكلفة بمراقبة الساحل، أمس الاثنين، على بعد حوالي 74 كيلومترا شمال مدينة العيون، قاربا جانحا وعلى متنه 55 مرشحا للهجرة غير الشرعية ينحدرون من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.
وأوضح بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، أن الأشخاص الذين تم اعتراضهم، والذين كانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناري، تلقوا الإسعافات الضرورية قبل تسليمهم للدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.
4 تعليقات
نشكر القوات المسلحة الملكية على خدمتهم
بلدان إفريقيا جنوب الصحراء عندهم الهجرة بحال اللعب عادي
Tebarklah 3lihom wsf
Mezyane Mezyane saraha