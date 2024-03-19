بعد 12 سنة من الغياب.. حنان الترك تعود إلى التمثيل

هبة بريس - متابعة

كشفت الفنانة حنان ترك من خلال حسابها الخاص في “إنستغرام” عن اتخاذها قراراً بالعودة الى التمثيل بعد فترة اعتزال امتدت لـ 12 عاماً.

وكشفت حنان تفاصيل المسلسل الذي تعود به إلى الشاشة، فقالت إنه عمل ديني بعنوان “صدق رسول الله”.

ونشرت الترك بوستر المسلسل معلقة عليه بالقول: “بفضل الله (صدق رسول الله) على قناة “النهار” الساعة الرابعة والنصف عصراً، موسيقى شريف حمدان، وغناء مجد القاسم، وإنتاج Cartoonile Studio، وإخراج مصطفى الفرماوي”.

ومن المقرر أن يتناول المسلسل قصة حياة الإمام البخاري على طريقة الرسوم المتحركة أو الكارتون ليكون قريباً من عقول الأطفال وكذلك الكبار.

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