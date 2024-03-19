مندوبية التخطيط: “نسبة الساكنة النشيطة انخفضت بالمغرب في السنوات الأخيرة”

2024-03-19 / 16:30
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

تراجعت نسبة الساكنة النشيطة في المغرب خلال السنوات الأخيرة و هو ما يعزى لمجموعة من الأسباب التي كانت محور تقرير للمندوبية السامية للتخطيط.

و في هذا الصدد، سجلت المندوبية انخفاضا في نسبة الساكنة النشيطة ما بين سنتي 2022 و2023 بـ0,2 في المائة (+1,8 في المائة بالوسط الحضري و-3,5 في المائة بالوسط القروي).

و أكدت المندوبية أن هذا الانخفاض يأتي تزامنا مع زيادة السكان في سن النشاط (15 سنة فأكثر) بنسبة 1,4 في المائة مما أدى لانخفاض معدل النشاط بـ0,7 نقطة، مابين 2022 و2023، ليبلغ 43,6 في المائة.

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