الفنان ماجد المهندس: “أنا إنسان بيتوتي.. وتعرضت للتنمر بسبب صوتي”

2024-03-19 / 11:35
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هبة بريس - وكالات

كشف النجم ماجد المهندس عن تعرضه للتنمر على صوته في الصغر في مرحلة المدرسة واستمر معه الأمر حتى بلغ مرحلة الشباب.

وأكد النجم العراقي خلال استضافته في برنامج “bigtime”، أنه تعرض للتنمر والاستهزاء بصوته حتى من كبار الملحنين، وتعرض للرفض في اختبارات الإذاعة والتلفزيون في العراق، مؤكداً أنه تم طرده من جانب أحد الملحنين المعروفين.

وعن ظهوره القليل، أضاف المهندس أنه “إنسان بيتوتي بخلص شغلي وارجع بيتي، لا أحب الظهور في الأماكن العامة ولا أفضل الحديث في وسائل الإعلام”، مضيفاً: “حاول الحفاظ على حياتي الخاصة ولا أحب الظهور في المطاعم أو السينمات، مشيرا إلى أنه بعد ظهور جائحة كورونا أنشأت استديو خاص به في منزلي وبالتالي لا أحتاج للخروج كثيرا وأكتفي بالبقاء مع أصدقائي وعائلتي”.

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