الأمن يستمع للتكتوكر إيمان وزوجها.. والأخيرة: “رجعت لداري مع وليداتي”

هبة بريس - الرباط

كشف مصدر خاص، عن تفاصيل الاستماع للتكتوكر ايمان اوبلان، وزوجها، من طرف المصالح الأمنية بمدينة الجديدة.

وذكر مصدر هبة بريس، أن المصالح الأمنية استمعت لإيمان وزوجها على خلفية شكايتين وضعها الاثنين ضد بعضهما، قبل إخلاء سبيلهما.

وفي سياق متصل، أكدت ايمان اوبلان، في تدوينة نشرتها على حسابها بموقع انستغرام، عودتها الى منزل الزوجية رفقة أطفالها.

وشددت إيمان على عدم تنازلها عن حقها ضد الأشخاص الذين اعتدوا عليها، متوعدة بمتابعتهم قضائيا.

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