الأمن يستمع للتكتوكر إيمان وزوجها.. والأخيرة: “رجعت لداري مع وليداتي”
هبة بريس - الرباط
كشف مصدر خاص، عن تفاصيل الاستماع للتكتوكر ايمان اوبلان، وزوجها، من طرف المصالح الأمنية بمدينة الجديدة.
وذكر مصدر هبة بريس، أن المصالح الأمنية استمعت لإيمان وزوجها على خلفية شكايتين وضعها الاثنين ضد بعضهما، قبل إخلاء سبيلهما.
وفي سياق متصل، أكدت ايمان اوبلان، في تدوينة نشرتها على حسابها بموقع انستغرام، عودتها الى منزل الزوجية رفقة أطفالها.
وشددت إيمان على عدم تنازلها عن حقها ضد الأشخاص الذين اعتدوا عليها، متوعدة بمتابعتهم قضائيا.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
6 تعليقات
على خلفية شكايتين وضعها الاثنين ضد بعضهما
Chno rah wa9e3 lihom ma3reftch
و ماذا سنستفيذ نحن من هذه التفاهات
Saraha khas yediro m3ahom chi 7el
يجب عرضها على طبيب نفساني حتى يمكن معرفة الأخطار التي تحدق باطفالها وذلك نتيجة تعليقها
الله يرحم الحسن الثاني ملك المغرب