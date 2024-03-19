الإصابة تبعد ميسي عن المنتخب الأرجنتيني

الإصابة تبعد ميسي عن المنتخب الأرجنتيني

2024-03-19 / 10:00
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أعلن منتخب الأرجنتين رسميًا، إصابة نجمه وقائده ليونيل ميسي، قبل وديتي السلفادور وكوستاريكا.

ويلتقي منتخب الأرجنتين مع السلفادور وكوستاريكا، وديًا، في فترة التوقف الدولي خلال شهر مارس الجاري.

وترددت أنباء قوية خلال الأيام الماضية، تفيد بعدم قدرة ميسي على المشاركة في المباراتين، رغم تواجده في القائمة المستدعاة لبطل العالم.

وتعرض ميسي للإصابة خلال مباراة إنتر ميامي وناشفيل، في كأس أبطال الكونكاكاف، الأسبوع الماضي.

وقال منتخب الأرجنتين في بيان رسمي: “لن يتمكن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من التواجد ضمن تشكيل الفريق…”.

وأضاف: “يأتي ذلك بسبب تعرضه لإصابة طفيفة في أوتار الركبة اليمنى، خلال مباراة فريقه إنتر ميامي ضد ناشفيل”.

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