المداخيل الضريبية ترتفع خلال فبراير و تتجاوز عتبة 43 مليار درهم

2024-03-19 / 16:10
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

ارتفعت المداخيل الضريبية في المغرب بشكل ملحوظ في الشهر الماضي حيث بلغت 43,87 مليار درهم عند متم فبراير، مرتفعة بنسبة 9,5 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

وأفادت وزارة الاقتصاد والمالية في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة لشهر فبراير 2024، بأن هذه المداخيل حققت بذلك معدل إنجاز بلغ 16,2 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية.

وأضاف المصدر ذاته أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، بلغت 974 مليون درهم، مقابل 1,3 مليار درهم متم فبراير 2023.

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