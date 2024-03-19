“ولد يزة” يرد على المنتقدين: “يسمعون نصف الحديث ويفهمون ربعه”
هبة بريس - فن
رد الفنان المغربي، فتاح غرباوي، على منتقدي سلسلة “ولاد يزة”، على اعتبار أنها تسيء لصورة الأستاذ المغربي.
وفي تدوينة نشرها على حسابه الخاص بموقع “انستغرام”، قال غرباوي : “يسمعون نصف الحديث، ويفهمون ربعه، ويتكلمون عليك أضعافه”.
وأضاف “كاد أبي أن يكون رسولا، على مايسالي المعلم من الاضراب”.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
2 تعليقات
Silsila fabriqué ressemble au artiste fatiguée
الرغبة في اضحاك الناس وتسليتهم تكون بعيدا عن شخصيات يكن لها المجتمع كل الاحترام ،واعتقد ان الشخصية البارزة في السيتكوم قد شاركت في وضعيات كوميدية وانشراحية صالت وجالت في الخزانة الإبداعية المغربية لفن السيتكومات دون الاحساس بالملل وخير مثال”” ياك حنا جيران”” “”،للاخديجة “”