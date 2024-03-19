“ولد يزة” يرد على المنتقدين: “يسمعون نصف الحديث ويفهمون ربعه”

2024-03-19 / 09:56
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هبة بريس - فن

رد الفنان المغربي، فتاح غرباوي، على منتقدي سلسلة “ولاد يزة”، على اعتبار أنها تسيء لصورة الأستاذ المغربي.

وفي تدوينة نشرها على حسابه الخاص بموقع “انستغرام”، قال غرباوي : “يسمعون نصف الحديث، ويفهمون ربعه، ويتكلمون عليك أضعافه”.

وأضاف “كاد أبي أن يكون رسولا، على مايسالي المعلم من الاضراب”.

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‫2 تعليقات

  2. الرغبة في اضحاك الناس وتسليتهم تكون بعيدا عن شخصيات يكن لها المجتمع كل الاحترام ،واعتقد ان الشخصية البارزة في السيتكوم قد شاركت في وضعيات كوميدية وانشراحية صالت وجالت في الخزانة الإبداعية المغربية لفن السيتكومات دون الاحساس بالملل وخير مثال”” ياك حنا جيران”” “”،للاخديجة “”

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