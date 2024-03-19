“ولد يزة” يرد على المنتقدين: “يسمعون نصف الحديث ويفهمون ربعه”

هبة بريس - فن

رد الفنان المغربي، فتاح غرباوي، على منتقدي سلسلة “ولاد يزة”، على اعتبار أنها تسيء لصورة الأستاذ المغربي.

وفي تدوينة نشرها على حسابه الخاص بموقع “انستغرام”، قال غرباوي : “يسمعون نصف الحديث، ويفهمون ربعه، ويتكلمون عليك أضعافه”.

وأضاف “كاد أبي أن يكون رسولا، على مايسالي المعلم من الاضراب”.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp